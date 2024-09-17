Враг атаковал село в Харьковском районе управляемой авиабомбой
Киев • УНН
российские войска нанесли удар управляемой авиабомбой по селу Черкасская Лозовая в Харьковском районе. Сейчас информация о пострадавших в результате атаки не поступала.
Армия рф нанесла удар КАБом по поселку Черкасская Лозовая в Харьковском районе, пока без пострадавших, сообщил во вторник глава ОВА Олег Синегубов, передает УНН.
Враг нанес удар управляемой авиабомбой по с. Черкасская Лозовая Харьковского района. На данный момент информация о пострадавших не поступала
У Харкові та районі перевіряють місця влучань, одне у місті по відкритій території - ОВА17 сентября 2024, 12:35 • 13515 просмотров