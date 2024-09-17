В Харькове и районе проверяют места попаданий, одно в городе по открытой территории - ОВА
Киев • УНН
Экстренные службы выехали на проверку мест попаданий в Харькове и районе. Одно из попаданий в городе зафиксировано по открытой территории, информация о пострадавших проверяется.
В Харькове и районе проверяют места попаданий, одно зафиксировано в городе по открытой территории, сообщил во вторник председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, пишет УНН.
Экстренные службы выехали на проверку мест попаданий в городе Харьков и районе. Одно из попаданий в городе - по открытой территории. Информация о пострадавших проверяется
Харків під обстрілом окупантів: в місті пролунали вибухи 17 сентября 2024, 12:17 • 10103 просмотра