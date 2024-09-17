У Харкові та районі перевіряють місця влучань, одне у місті по відкритій території - ОВА
Київ • УНН
Екстрені служби виїхали на перевірку місць влучань у Харкові та районі. Одне з влучань у місті зафіксовано по відкритій території, інформація про постраждалих перевіряється.
У Харкові та районі перевіряють місця влучань, одне зафіксовано у місті по відкритій території, повідомив у вівторок голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.
Екстрені служби виїхали на перевірку місць влучань у місті Харків та районі. Одне з влучань у місті - по відкритій території. Інформація щодо постраждалих перевіряється
Харків під обстрілом окупантів: в місті пролунали вибухи 17.09.24, 15:17 • 22620 переглядiв