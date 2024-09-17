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У Харкові та районі перевіряють місця влучань, одне у місті по відкритій території - ОВА

У Харкові та районі перевіряють місця влучань, одне у місті по відкритій території - ОВА

Київ • УНН

 • 19763 перегляди

Екстрені служби виїхали на перевірку місць влучань у Харкові та районі. Одне з влучань у місті зафіксовано по відкритій території, інформація про постраждалих перевіряється.

У Харкові та районі перевіряють місця влучань, одне зафіксовано у місті по відкритій території, повідомив у вівторок голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.

Екстрені служби виїхали на перевірку місць влучань у місті Харків та районі. Одне з влучань у місті - по відкритій території. Інформація щодо постраждалих перевіряється

- написав Синєгубов у Telegram.

Харків під обстрілом окупантів: в місті пролунали вибухи 17.09.24, 15:17 • 22620 переглядiв

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