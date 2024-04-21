В Харьков прибыла делегация представителей Дании, Эстонии, Франции, Швеции и высокопоставленных чиновников ООН

21 апреля в Харьков прибыла международная делегация послов Дании и Эстонии, заместителей дипломатических миссий Франции, Швеции и высокопоставленных чиновников ООН. Об этом в Telegram сообщил Харьковский городской голова Игорь Терехов, пишет УНН.

Организация визита мощной международной делегации послов Дании и Эстонии, заместителей дипломатических миссий Франции, Швеции и высокопоставленных чиновников ООН в наш город имеет огромное значение для всех нас, - говорится в сообщении.

Детали

Терехов отметил, что одно дело знать, что творится в Харькове, и совсем другое - видеть своими глазами руины Северной Салтовки, полностью разрушенные гражданские объекты и вместе с горожанами переживать за свою жизнь под постоянными воздушными тревогами.

Мы презентовали делегатам конкретный план восстановления нашей тепловой инфраструктуры. Ведь знаем наверняка, какое оборудование необходимо для того, чтобы более-менее стало пройти следующий отопительный сезон и кто уже сейчас может его нам поставить, - заявил Терехов.

Он также отметил, что полное взаимопонимание с партнерами относительно потребностей. Очень рассчитываем на действенную и своевременную поддержку.

Только вместе мы сможем подготовить наш город к этой зиме и обеспечить надежную защиту неба над Харьковом, - резюмировал Терехов.

Напомним

В результате российских обстрелов в Харьковской области погибли 2 мирных жителей, еще 3 получили ранения, повреждены жилые дома и инфраструктура в около 15 населенных пунктах.