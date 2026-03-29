В Кении число жертв наводнений возросло до 108
Киев • УНН
Из-за продолжительных ливней и масштабных подтоплений в Кении погибли 108 человек. Стихия разрушила инфраструктуру и вынудила 2700 семей покинуть свои дома.
В Кении в результате продолжительных ливней и наводнений погибли по меньшей мере 108 человек. Обновленные данные в субботу обнародовала Национальная полицейская служба страны, сообщает Reuters, пишет УНН.
Детали
Сильные дожди и внезапные наводнения начались еще вечером 6 марта и с тех пор вызвали масштабные разрушения в разных частях страны. Стихия уничтожила десятки автомобилей, нарушила авиасообщение и повредила объекты энергетической инфраструктуры.
По официальной информации, по состоянию на пятницу по всей стране были вынуждены покинуть свои дома более 2700 семей.
Угроза сохраняется
Несмотря на то, что в отдельных районах интенсивность осадков несколько снизилась, власти предупреждают, что опасность еще не миновала. Полиция заявляет, что риск новых подтоплений сохраняется из-за переполненных дренажных систем и перенасыщенной влагой почвы.
Кения уже не впервые сталкивается с разрушительными наводнениями в сезон дождей, однако нынешняя волна стихии стала одной из самых тяжелых за последнее время.
