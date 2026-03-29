У Кенії кількість жертв повеней зросла до 108

У Кенії внаслідок тривалих злив і повеней загинули щонайменше 108 людей. Оновлені дані в суботу оприлюднила Національна поліцейська служба країни, повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Сильні дощі та раптові повені почалися ще ввечері 6 березня і відтоді спричинили масштабні руйнування в різних частинах країни. Стихія знищила десятки автомобілів, порушила авіасполучення та пошкодила об’єкти енергетичної інфраструктури.

За офіційною інформацією, станом на п’ятницю по всій країні були змушені залишити свої домівки понад 2700 сімей.

Загроза зберігається

Попри те, що в окремих районах інтенсивність опадів дещо знизилася, влада попереджає, що небезпека ще не минула. Поліція заявляє, що ризик нових підтоплень зберігається через переповнені дренажні системи та перенасичений вологою ґрунт.

Кенія вже не вперше стикається з руйнівними повенями в сезон дощів, однак нинішня хвиля стихії стала однією з найтяжчих за останній час.

