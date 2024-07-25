Киев • УНН
Пограничники обнаружили тело украинца возле границы с Румынией. Мужчина, вероятно, пытался незаконно пересечь границу. ГПСУ напоминает об опасности нелегального пересечения границы.
Пограничный наряд во время патрулирования горной местности возле границы с Румынией обнаружил тело мужчины, сообщили в четверг в пресс-службе Госпогранслужбы Украины, передает УНН.
Мужчина, вероятно, пытался незаконно пересечь границу, выбрав один из самых сложных маршрутов
Установлено, что это гражданин Украины 1979 года рождения из города Сумы. Тело мужчины передали медикам для экспертизы.
В ГПСУ в очередной раз напомнили, что пересечение границы вне пунктов пропуска опасно и незаконно.
Дополнение
24 июля Спикер ГПСУ Андрей Демченко сообщил, что больше всего попыток незаконного пересечения границы фиксируется на участках с Молдовой и Румынией. Количество таких попыток остается стабильным, без резкого увеличения или уменьшения.