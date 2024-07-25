Пограничный наряд во время патрулирования горной местности возле границы с Румынией обнаружил тело мужчины, сообщили в четверг в пресс-службе Госпогранслужбы Украины, передает УНН.

Мужчина, вероятно, пытался незаконно пересечь границу, выбрав один из самых сложных маршрутов - считают пограничники.

Установлено, что это гражданин Украины 1979 года рождения из города Сумы. Тело мужчины передали медикам для экспертизы.

В ГПСУ в очередной раз напомнили, что пересечение границы вне пунктов пропуска опасно и незаконно.

Дополнение

24 июля Спикер ГПСУ Андрей Демченко сообщил, что больше всего попыток незаконного пересечения границы фиксируется на участках с Молдовой и Румынией. Количество таких попыток остается стабильным, без резкого увеличения или уменьшения.