В Калифорнии продавцов старых домов обязали предупреждать покупателей о рисках лесных пожаров

Калифорния стала первым штатом США, где владельцы недвижимости в зонах пожарной опасности должны предупреждать покупателей о рисках лесных пожаров и рассказывать о мерах, принятых для их уменьшения. Об этом пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Поскольку изменение климата часто вызывает стихийные бедствия, штаты по всей территории США требуют от продавцов жилья раскрывать информацию о таких рисках, как наводнения. Но в Калифорнии такое внимание уделяют рискам, связанным с лесными пожарами.

Теперь продавцы старых домов в районах высокого риска должны раскрывать потенциальным покупателям не только уязвимость жилья к пожару, но и то, что они сделали для устранения этих уязвимостей - говорится в публикации.

Как это влияет на стоимость жилья

"Когда вы требуете раскрытия информации, вы видите влияние на цены на жилье", – сказала Маргарет Уоллс, старший научный сотрудник Resources for the Future, некоммерческого исследовательского института в Вашингтоне, округ Колумбия.

Исследования Уоллс и других экономистов показали, что это приводит к снижению цен на жилье, но в то же время покупатели готовы платить больше за более безопасную недвижимость. Теоретически это должно мотивировать продавцов следить за безопасностью своей недвижимости на случай стихийных бедствий.

В чем именно заключается новое правило

Новое калифорнийское правило требует от продавцов перечислять конкретные особенности, которые угрожают дому, включая горючие крыши, открытые вентиляционные отверстия, окна с одним стеклопакетом и растительность в пределах 1,5 метра от здания. Раскрытие информации о недвижимости, которое показывает, что продавец устранил такие угрозы, может помочь покупателям, когда они подают заявку на страхование владельцев жилья, по мнению экспертов.

В случае продажи, все будет зависеть от возможности застраховать жилье, поскольку страховые компании не хотят рисковать, страхуя дома в районах, где чаще случаются пожары и наводнения.

"Страховые компании в зонах очень высокого уровня опасности будут просить домовладельцев делать все это", – сказала Дженнифер Вальдес, инспектор по пожарной безопасности пожарной службы Монтерея в Калифорнии, где 40% города подпадает под действие правил раскрытия информации о лесных пожарах.

Серен Тейлор, вице-президент Федерации личного страхования Калифорнии, лоббистской группы основных страховых компаний штата, сказал, что в районах высокого риска страховщики будут отдавать предпочтение домам, в которых снижена угроза лесных пожаров.

Жилищный фонд Калифорнии

Почти 91% домов в Калифорнии было построено до 2010 года, а в районах с высоким риском лесных пожаров находится 2 миллиона жилых домов. Ежегодно на рынок выходит около 3%-4% односемейных домов.

Работает ли раскрытие информации о климате

Сейчас остается открытым вопрос, насколько эффективны раскрытия климатических рисков. Неизвестно, действительно ли они стимулируют владельцев заранее укреплять свои дома и обращают ли покупатели достаточное внимание на эти предупреждения. В Калифорнии, например, продавцы жилья обязаны информировать не только о пожарной опасности, но и о других рисках - от старых сантехнических систем и загрязнения свинцовой краской до близости газопроводов или присутствия зарегистрированных преступников. Как отмечает профессор экономики Университета Южной Калифорнии Мэтью Кан, избыток информации может иметь обратный эффект: люди просто перестают воспринимать ее всерьез.

