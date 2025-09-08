У Каліфорнії продавців старих будинків зобов’язали попереджати покупців про ризики лісових пожеж

Каліфорнія стала першим штатом США, де власники нерухомості у зонах пожежної небезпеки повинні попереджати покупців про ризики лісових пожеж та розповідати про заходи, вжиті для їхнього зменшення. Про це пише УНН із посиланням на Bloomberg.

Деталі

Оскільки зміна клімату часто викликає стихійні лиха, штати по всій території США вимагають від продавців житла розкривати інформацію про такі ризики, як повені. Але у Каліфорнії таку увагу приділяють ризикам пов'язаним із лісовими пожежами.

Тепер продавці старих будинків у районах високого ризику повинні розкривати потенційним покупцям не лише вразливість житла до пожежі, але й те, що вони зробили для усунення цих вразливостей - ідеться у публікації.

Як це впливає на вартість житла

"Коли ви вимагаєте розкриття інформації, ви бачите вплив на ціни на житло", – сказала Маргарет Воллс, старший науковий співробітник Resources for the Future, некомерційного дослідницького інституту у Вашингтоні, округ Колумбія.

Дослідження Воллс та інших економістів показали, що це призводить до зниження цін на житло, але водночас покупці готові платити більше за безпечнішу нерухомість. Теоретично це має мотивувати продавців слідкувати за безпекою своєї нерухомості на випадок стихійних лих.

У чому саме полягає нове правило

Нове каліфорнійське правило вимагає від продавців перераховувати конкретні особливості, які загрожують будинку, включаючи горючі дахи, відкриті вентиляційні отвори, вікна з одним склопакетом та рослинність у межах 1,5 метра від будівлі. Розкриття інформації про нерухомість, яке показує, що продавець усунув такі загрози, може допомогти покупцям, коли вони подають заявку на страхування власників житла, на думку експертів.

У випадку продажу, все буде залежати від можливості застрахувати житло, оскільки страхові компанії не хочуть ризикувати, страхуючи оселі в районах, де частіше трапляються пожежі та повені.

"Страхові компанії в зонах дуже високого рівня небезпеки проситимуть домовласників робити все це", – сказала Дженніфер Вальдес, інспектор з пожежної безпеки пожежної служби Монтерея в Каліфорнії, де 40% міста підпадає під дію правил розкриття інформації про лісові пожежі.

Серен Тейлор, віцепрезидент Федерації особистого страхування Каліфорнії, лобістської групи основних страхових компаній штату, сказав, що в районах високого ризику страховики надаватимуть перевагу будинкам, у яких знижена загроза лісових пожеж.

Житловий фонд Каліфорнії

Майже 91% будинків у Каліфорнії було побудовано до 2010 року, а в районах з високим ризиком лісових пожеж знаходиться 2 мільйони житлових будинків. Щорічно на ринок виходить близько 3%-4% односімейних будинків.

Чи працює розкриття інформації про клімат

Наразі залишається відкритим питання, наскільки ефективними є розкриття кліматичних ризиків. Невідомо, чи дійсно вони стимулюють власників заздалегідь зміцнювати свої будинки і чи звертають покупці достатню увагу на ці попередження. У Каліфорнії, наприклад, продавці житла зобов’язані інформувати не лише про пожежну небезпеку, а й про інші ризики - від старих сантехнічних систем і забруднення свинцевою фарбою до близькості газопроводів чи присутності зареєстрованих злочинців. Як зауважує професор економіки Університету Південної Каліфорнії Метью Кан, надлишок інформації може мати зворотний ефект: люди просто перестають сприймати її всерйоз.

