У Каліфорнії продавців старих будинків зобов’язали попереджати покупців про ризики лісових пожеж

Ексклюзив
09:57 • 4452 перегляди
Кіберкорпус ГУР заблокував паливні картки на росії та "поклав" десятки ворожих онлайн-ресурсів Photo
Ексклюзив
08:37 • 11246 перегляди
Гривня на стероїдах: чому вересень традиційно є місяцем валютного оптимізму та чого чекати на ринку валют
06:26 • 17069 перегляди
росія і білорусь можуть напасти на НАТО в рамках навчань "запад-2025": під загрозою - Сувальський коридор
8 вересня, 00:43 • 22581 перегляди
У понеділок лідери Європи прибудуть у США для обговорення угоди щодо України - Трамп
7 вересня, 16:45 • 36992 перегляди
Трамп готовий до нового етапу санкцій проти росії - Reuters
7 вересня, 05:47 • 59882 перегляди
росія вперше за час війни атакувала будівлю Кабміну: на верхніх поверхах пожежа (фото)Photo
6 вересня, 19:15 • 74388 перегляди
Положення про посилення покарання для військових за непокору виключать із законопроєкту - Міноборони
Ексклюзив
6 вересня, 12:37 • 79522 перегляди
Нардепа Христенка, якого підозрюють у держзраді, затримали та арештували
Ексклюзив
6 вересня, 10:49 • 123326 перегляди
Повне місячне затемнення 7 вересня у знаку Риб: що очікує на кожен знак зодіаку
6 вересня, 06:10 • 104905 перегляди
Свято Різдва Пресвятої Богородиці 8 вересня: головні традиції і заборониPhoto
З військових нібито вимагають кошти на одному зі збірних пунктів: з'явилася реакція Сухопутних військ ЗСУ
8 вересня, 01:49 • 18297 перегляди
Навіть корупційні злочини не завжди підслідні НАБУ та не завжди підсудні ВАКСу або як виникають підстави для скасування рішення суду
05:30 • 22040 перегляди
Як позбутись мурах в квартирі, на городі та саду: поради
06:30 • 20801 перегляди
Лауреати премії MTV VMAs 2025: серед переможців Леді Гага та Аріана Гранде
06:53 • 22513 перегляди
"Жахливо": Трамп відреагував на вбивство 23-річної українки у США
09:27 • 11788 перегляди
Лауреати премії MTV VMAs 2025: серед переможців Леді Гага та Аріана Гранде
06:53 • 22807 перегляди
Як позбутись мурах в квартирі, на городі та саду: поради
06:30 • 21020 перегляди
Навіть корупційні злочини не завжди підслідні НАБУ та не завжди підсудні ВАКСу або як виникають підстави для скасування рішення суду
05:30 • 22262 перегляди
Повне місячне затемнення 7 вересня у знаку Риб: що очікує на кожен знак зодіаку
Ексклюзив
6 вересня, 10:49 • 123325 перегляди
Свято Різдва Пресвятої Богородиці 8 вересня: головні традиції і заборониPhoto6 вересня, 06:10 • 104904 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Олена Сосєдка
Сі Цзіньпін
Олександр Сирський
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Державний кордон України
Донецька область
Лауреати премії MTV VMAs 2025: серед переможців Леді Гага та Аріана Гранде
06:53 • 22807 перегляди
Джессі Джей повернулася на сцену після операції з лікування раку: вона виступила разом із дворічним сином
7 вересня, 08:47 • 25741 перегляди
Тисячу разів "так": блогерка Квіткова виходить заміж за футболіста "Динамо" Бражка
6 вересня, 18:22 • 30687 перегляди
Вікторія Бекхем зізналася у боротьбі з вуграми: "Я дуже соромилася сильної висипки"
4 вересня, 10:35 • 62579 перегляди
5 історичних фільмів про середньовіччя: що подивитись вересневими вихідними
4 вересня, 09:16 • 119719 перегляди
Фейкові новини
Безпілотний літальний апарат
The Guardian
Свіфт
Brent

У Каліфорнії продавців старих будинків зобов’язали попереджати покупців про ризики лісових пожеж

Київ • УНН

 • 80 перегляди

Каліфорнія стала першим штатом США, де продавці нерухомості у зонах пожежної небезпеки повинні попереджати покупців про ризики лісових пожеж та вжиті заходи. Це впливає на вартість житла, знижуючи ціни на небезпечну нерухомість, але підвищуючи їх на безпечнішу.

У Каліфорнії продавців старих будинків зобов’язали попереджати покупців про ризики лісових пожеж

Каліфорнія стала першим штатом США, де власники нерухомості у зонах пожежної небезпеки повинні попереджати покупців про ризики лісових пожеж та розповідати про заходи, вжиті для їхнього зменшення. Про це пише УНН із посиланням на Bloomberg.

Деталі

Оскільки зміна клімату часто викликає стихійні лиха, штати по всій території США вимагають від продавців житла розкривати інформацію про такі ризики, як повені. Але у Каліфорнії таку увагу приділяють ризикам пов'язаним із лісовими пожежами.

Тепер продавці старих будинків у районах високого ризику повинні розкривати потенційним покупцям не лише вразливість житла до пожежі, але й те, що вони зробили для усунення цих вразливостей

- ідеться у публікації.

Як це впливає на вартість житла

"Коли ви вимагаєте розкриття інформації, ви бачите вплив на ціни на житло", – сказала Маргарет Воллс, старший науковий співробітник Resources for the Future, некомерційного дослідницького інституту у Вашингтоні, округ Колумбія.

Дослідження Воллс та інших економістів показали, що це призводить до зниження цін на житло, але водночас покупці готові платити більше за безпечнішу нерухомість. Теоретично це має мотивувати продавців слідкувати за безпекою своєї нерухомості на випадок стихійних лих.

У чому саме полягає нове правило

Нове каліфорнійське правило вимагає від продавців перераховувати конкретні особливості, які загрожують будинку, включаючи горючі дахи, відкриті вентиляційні отвори, вікна з одним склопакетом та рослинність у межах 1,5 метра від будівлі. Розкриття інформації про нерухомість, яке показує, що продавець усунув такі загрози, може допомогти покупцям, коли вони подають заявку на страхування власників житла, на думку експертів.

У випадку продажу, все буде залежати від можливості застрахувати житло, оскільки страхові компанії не хочуть ризикувати, страхуючи оселі в районах, де частіше трапляються пожежі та повені.

"Страхові компанії в зонах дуже високого рівня небезпеки проситимуть домовласників робити все це", – сказала Дженніфер Вальдес, інспектор з пожежної безпеки пожежної служби Монтерея в Каліфорнії, де 40% міста підпадає під дію правил розкриття інформації про лісові пожежі.

Серен Тейлор, віцепрезидент Федерації особистого страхування Каліфорнії, лобістської групи основних страхових компаній штату, сказав, що в районах високого ризику страховики надаватимуть перевагу будинкам, у яких знижена загроза лісових пожеж.

Житловий фонд Каліфорнії

Майже 91% будинків у Каліфорнії було побудовано до 2010 року, а в районах з високим ризиком лісових пожеж знаходиться 2 мільйони житлових будинків. Щорічно на ринок виходить близько 3%-4% односімейних будинків.

Чи працює розкриття інформації про клімат

Наразі залишається відкритим питання, наскільки ефективними є розкриття кліматичних ризиків. Невідомо, чи дійсно вони стимулюють власників заздалегідь зміцнювати свої будинки і чи звертають покупці достатню увагу на ці попередження. У Каліфорнії, наприклад, продавці житла зобов’язані інформувати не лише про пожежну небезпеку, а й про інші ризики - від старих сантехнічних систем і забруднення свинцевою фарбою до близькості газопроводів чи присутності зареєстрованих злочинців. Як зауважує професор економіки Університету Південної Каліфорнії Метью Кан, надлишок інформації може мати зворотний ефект: люди просто перестають сприймати її всерйоз.

Середній розмір іпотеки в США досяг двомісячного максимуму27.08.25, 16:35 • 3114 переглядiв

Альона Уткіна

Новини СвітуНерухомість
Bloomberg
Вашингтон
Каліфорнія
Сполучені Штати Америки