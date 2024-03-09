В Калифорнии обнаружили пятно нефти

Береговая охрана Калифорнии расследует разлив нефти у побережья Хантингтона, Калифорния. Нефтяное пятно имеет 4 километра в длину и 800 метров в ширину, и его обнаружил вертолет береговой охраны, который облетал территорию на восходе солнца. Неподалеку есть две нефтяные буровые платформы, но непонятно, откуда идут выбросы. Об этом пишет The Guardian, передает УНН.

Детали

Официальные лица исследуют нефтяное пятно. Была сформирована единая команда для выявления его происхождения, которое, казалось, не расширялось с момента его первого обнаружения.

Похоже, что это не разлив сырой нефти - это может быть результатом естественной утечки - и федеральные команды и команды штата были направлены в этот район, чтобы определить источник.

Мы прилагаем все усилия, чтобы выяснить, что это такое, потому что мы не знаем, что это такое Насколько мы можем судить, это не разлив сказал Ричард Брам, старшина береговой охраны США.

Согласно заявлению береговой охраны, береговая охрана впервые получила сообщение о "неизвестном веществе" в воде вечером в четверг после наступления темноты и отправила команду на лодке и вертолете с первым светом в пятницу утром.

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