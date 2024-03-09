У Каліфорнії виявили пляму нафти
Київ • УНН
Біля узбережжя Хантінгтона, штат Каліфорнія, було виявлено нафтову пляму довжиною 4 кілометри і шириною 800 метрів, походження якої розслідує Берегова охорона та інші відомства.
Берегова охорона Каліфорнії розслідує розлив нафти біля узбережжя Хантінгтона, Каліфорнія. Нафтова пляма має 4 кілометри в довжину і 800 метрів в ширину, і її виявив гелікоптер берегової охорони, який облітав територію на сході сонця. Неподалік є дві нафтові бурові платформи, але незрозуміло, звідки йдуть викиди. Про це пише The Guardian, передає УНН.
Деталі
Офіційні особи досліджують нафтову пляму. Було сформовано єдину команду для виявлення її походження, який, здавалося, не розширювався з моменту його першого виявлення.
Схоже, що це не є розливом сирої нафти – це може бути результатом природного просочування – і федеральні команди та команди штату були направлені в цей район, щоб визначити джерело.
Ми докладаємо всіх зусиль, щоб з'ясувати, що це таке, тому що ми не знаємо, що це таке Наскільки ми можемо судити, це не розлив
Згідно з заявою берегової охорони, берегова охорона вперше отримала повідомлення про "невідому речовину" у воді ввечері в четвер після настання темряви та відправила команду на човні та гелікоптері з першим світлом у п’ятницю вранці.
Російський танкер, який потрапив під санкції, причалив у Китаї для вивантаження російської нафти - Reuters07.03.24, 15:00 • 30582 перегляди