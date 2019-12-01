В Израиле тысячи демонстрантов требовали отставки Нетаньяху

Акция прошла под лозунгом "Дай в отставку, Израиль важнее". По данным израильских СМИ, в акции протеста приняли участие около пяти тысяч человек.

Напомним, 21 ноября генеральный прокурор Израиля Аминадава Мандельбли выдвинул обвинения в коррупции против действующего премьер-министра страны. Против Нетаньяху расследуют три отдельные дела, в рамках которых его обвиняют такие противоправные действия, как мошенничество, злоупотребление доверием и взяточничестве. Так, по первому делу его обвиняют в получении дорогих подарков от богачей в обмен на снисходительное отношение и поддержку. Следователи считают, что Нетаньяху и его жена получили таких подарков на сумму около одного миллиона шекелей.

По второму делу израильском премьер-министру вменяют сговор с владельцем критической к его политсилы газеты Yedioth Ahronoth Арнон Мозесом. Следствие считает, что в обмен на обещание Нетаньяху навредить конкурирующем изданию, что было, собственно, приверженным к линии премьера, газета Yedioth Ahronoth печатала материалы о Нетаньяху в положительной тональности.

Третье дело против Нетаньяху считается серьезной. Его подозревают в том, что он шел на уступки владельцу контрольного пакета акций телекоммуникационной компании Bezeq Шаулю Еловичу в обмен на положительное освещение информации о Нетаньяху на новостном сайте Walla, так же принадлежал Еловичу.

Нетаньяху отрицает свою причастность к коррупции и отказывается подать в отставку. Он считает эти обвинения "попыткой переворота". Законодательство Израиля не требует отставки главы правительства, если он не осужден.