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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 42154 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 108545 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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В Израиле тысячи демонстрантов требовали отставки Нетаньяху

В Израиле тысячи демонстрантов требовали отставки Нетаньяху

Киев  •  УНН

 • 9679 просмотра

КИЕВ. 1 декабря. УНН. Несколько тысяч человек в субботу вышли в Тель-Авиве на демонстрацию с требованием отставки премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Протестующие размахивали национальными флагами и несли плакаты, на которых председателя правительства страны был назвали "коррумпированным". Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.

Акция прошла под лозунгом "Дай в отставку, Израиль важнее". По данным израильских СМИ, в акции протеста приняли участие около пяти тысяч человек.

Напомним, 21 ноября генеральный прокурор Израиля Аминадава Мандельбли выдвинул обвинения в коррупции против действующего премьер-министра страны. Против Нетаньяху расследуют три отдельные дела, в рамках которых его обвиняют такие противоправные действия, как мошенничество, злоупотребление доверием и взяточничестве. Так, по первому делу его обвиняют в получении дорогих подарков от богачей в обмен на снисходительное отношение и поддержку. Следователи считают, что Нетаньяху и его жена получили таких подарков на сумму около одного миллиона шекелей.

По второму делу израильском премьер-министру вменяют сговор с владельцем критической к его политсилы газеты Yedioth Ahronoth Арнон Мозесом. Следствие считает, что в обмен на обещание Нетаньяху навредить конкурирующем изданию, что было, собственно, приверженным к линии премьера, газета Yedioth Ahronoth печатала материалы о Нетаньяху в положительной тональности.

Третье дело против Нетаньяху считается серьезной. Его подозревают в том, что он шел на уступки владельцу контрольного пакета акций телекоммуникационной компании Bezeq Шаулю Еловичу в обмен на положительное освещение информации о Нетаньяху на новостном сайте Walla, так же принадлежал Еловичу.

Нетаньяху отрицает свою причастность к коррупции и отказывается подать в отставку. Он считает эти обвинения "попыткой переворота". Законодательство Израиля не требует отставки главы правительства, если он не осужден.

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