Прокуратура Ізраїлю вирішила висунути обвинувачення Нетаніягу за трьома кримінальними справами
Київ • УНН
КИЇВ. 21 листопада. УНН. Генеральний прокурор Ізраїлю Авіхай Мандельбліт оголосив про рішення висунути обвинувачення прем’єр-міністру країни Біньяміну Нетаніягу за трьома кримінальними справами, пише УНН з посиланням на місцеві ЗМІ, зокрема Ynetnews та видання The Jerusalem Post.
Нетаніягу звинуватять в шахрайстві, у хабарництві та в зловживанні довірою, офіційно це буде зроблено пізніше.
Як зазначає Reuters, Нетаніягу не зобов’язаний йти з посади прем’єр-міністра після пред’явлення звинувачень.
До сих пір в історії Ізраїлю жоден прем’єр не був офіційно звинувачений в будь-яких злочинах під час свого перебування на посаді. Нетаніягу є прем’єром Ізраїлю з 2009 року. Він також займав цю посаду в 1996-1999 роках.
В Ізраїлі з весни триває політична криза. Партія Нетаніягу “Лікуд” виграла вибори в квітні, але Нетаніягу не зміг вчасно сформувати урядову коаліцію, після чого у вересні пройшли нові вибори. За їх підсумками ситуація повторилася, зараз, швидше за все, Ізраїль очікують треті вибори за рік.
Варто нагадати, що ще на початку 2018 року поліція Ізраїлю повідомила адвокатам Беньяміна Нетаньягу, що виступить з рекомендацією висунути звинувачення проти діючого прем’єр-міністра єврейської держави за двома розслідуваним у його відношенні справах про зловживання.