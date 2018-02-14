Поліція Ізраїлю планує висунути звинувачення проти Нетаньягу

ukru
Ексклюзив
26 березня, 14:20 • 183019 перегляди

Реклама за ваш рахунок: як пацієнти оплачують просування ліків в Україні

Ексклюзив
26 березня, 13:52 • 187576 перегляди

Посилення безпеки на Великдень: поліція опрацьовує це питання на тлі спроб терактів по Україні

Ексклюзив
26 березня, 10:32 • 320051 перегляди

Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком

26 березня, 09:27 • 223676 перегляди

В Україні зросли зарплати чиновників: хто отримує найбільше, а кого "обділили"

26 березня, 08:24 • 328954 перегляди

Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

Ексклюзив
25 березня, 17:08 • 215373 перегляди

Домовленість щодо безпечного судноплавства в Чорному морі: що кажуть у ВМС про перемир'я

25 березня, 15:22 • 240406 перегляди

Умєров розкрив ключові результати двосторонніх технічних консультацій України та США

25 березня, 15:09 • 255103 перегляди

США та Україна домовилися щодо безпечного судноплавства в Чорному морі - Білий дім зробив заяву після зустрічі в Ер-Ріяді

25 березня, 13:46 • 247094 перегляди

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

25 березня, 11:37 • 136421 перегляди

Рада підтримала створення "пошта-банку" на базі Укрпошти: деталі законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+2°
1.1 м/с
81 %
751 мм
Ясно, опадів не очікується в найближчі 2 години
Популярнi новини
Оформив фіктивну інвалідність, щоб не служити: викрито директора столичного Центру екстреної меддопомоги

Оформив фіктивну інвалідність, щоб не служити: викрито директора столичного Центру екстреної меддопомоги

26 березня, 17:05 • 31556 перегляди
Звернувся з офіційними листами до ООН та МКЧХ: Лубінець відреагував на нові жорстокі "вироки" бійцям "Азову" в рф

Звернувся з офіційними листами до ООН та МКЧХ: Лубінець відреагував на нові жорстокі "вироки" бійцям "Азову" в рф

26 березня, 17:24 • 29771 перегляди
Суд залишив полковника Лапіна під вартою та зобов’язав доставити його до лікарні для лікування

Суд залишив полковника Лапіна під вартою та зобов’язав доставити його до лікарні для лікування

26 березня, 17:34 • 34145 перегляди
У Харкові пролунало щонайменше 15 вибухів: росія атакує дронами, палають склади

У Харкові пролунало щонайменше 15 вибухів: росія атакує дронами, палають склади

26 березня, 19:35 • 29170 перегляди
У Дніпрі після атаки дронів спалахнули одразу три пожежі - ОВА

У Дніпрі після атаки дронів спалахнули одразу три пожежі - ОВА

21:27 • 36492 перегляди
Публікації
Витік у надсекретному чаті Signal в США: наскільки важливою була оприлюднена інформація

Витік у надсекретному чаті Signal в США: наскільки важливою була оприлюднена інформація

26 березня, 16:24 • 148439 перегляди
Реклама за ваш рахунок: як пацієнти оплачують просування ліків в Україні

Реклама за ваш рахунок: як пацієнти оплачують просування ліків в Україні
Ексклюзив

26 березня, 14:20 • 183020 перегляди
Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком

Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком
Ексклюзив

26 березня, 10:32 • 320051 перегляди
Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

26 березня, 08:24 • 328954 перегляди
Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

26 березня, 06:26 • 283092 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

26 березня, 13:05 • 102164 перегляди
Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

26 березня, 12:30 • 90298 перегляди
Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

26 березня, 11:09 • 125712 перегляди
Джордж Клуні заявив, що більше не зніматиметься в романтичних фільмах

Джордж Клуні заявив, що більше не зніматиметься в романтичних фільмах

26 березня, 09:14 • 142939 перегляди
Рідкісний запис прослуховування Beatles знайшли у музичному магазині у Ванкувері

Рідкісний запис прослуховування Beatles знайшли у музичному магазині у Ванкувері

26 березня, 08:54 • 148206 перегляди
Актуальне
Поліція Ізраїлю планує висунути звинувачення проти Нетаньягу

Поліція Ізраїлю планує висунути звинувачення проти Нетаньягу

Київ • УНН

 • 8667 перегляди

КИЇВ. 13 лютого. УНН. Поліція Ізраїлю у вівторок повідомила адвокатам Беньяміна Нетаньягу, що виступить з рекомендацією висунути звинувачення проти діючого прем’єр-міністра єврейської держави за двома розслідуваним у його відношенні справах про зловживання. Про це повідомляє УНН з посиланням на державне радіо Ізраїлю “Кан”.

За даними радіостанції, офіційного повідомлення на цю тему від слідчих поки не надходило. Радіо також вказує, що очікується заява від канцелярії Нетаньягу на цю тему протягом вечора.

Поліція Ізраїлю вважає, що зібрала достатньо доказів для пред’явлення прем’єр-міністру Ізраїлю звинувачень за двома розслідуваним в його відношенні справах про зловживання. Про це йдеться в поширеній у вівторок офіційній заяві поліцейської прес-служби.

“По завершенні розслідування позиція ізраїльської поліції полягає в тому, що була встановлена ​​достатня доказова база для підозр щодо прем’єр-міністра в скоєнні злочинів, пов’язаних з хабарництвом, шахрайством і порушенням довіри”, — йдеться в документі.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Ізраїль депортував 20 тисяч африканських мігрантів

У поліції зазначили, що це стосується двох так званих справ 1000 і 2000, у рамках яких правоохоронці сім разів від початку 2017 року проводила допити Нетаньягу. Перше з них відноситься до неправильного оформлення отримання подарунків від двох бізнесменів, друге — передбачуваним спробам впливу на редакційну політику газети Yedioth Ahronoth. Рішення про те, чи пред’являти звинувачення глави уряду, має прийняти прокуратура єврейської держави на підставі матеріалів проведеного поліцією розслідування.

Останній допит прем’єра відбувся 14 грудня 2017 року, шостий — 19 листопада, а п’ятий — за 10 днів до цього. У перші дні 2017 року слідчі двічі допитали прем’єра в його резиденції в Єрусалимі, третій допит пройшов 27 січня, четвертий — 6 березня.

Глава уряду раніше вже неодноразово відкидав всі звинувачення, які спочатку проти нього були висунуті в ряді ЗМІ в кінці 2016 року. В кінці грудня того ж року генеральний прокурор і юридичний радник уряду Ізраїлю Авіхаїлів Мандельбліт дозволив поліції допитати Нетаньяху в рамках розслідування двох кримінальних справ. Деталі розслідувань не розголошуються.

Як раніше повідомляв УНН, Ізраїль закрив повітряний простір над узбережжям Середземного моря вздовж усієї смуги на північ від Шфаїма через ескалацію ситуації на північних кордонах Ізраїлю.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НПНовини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$269.80
Brent
$73.20
Bitcoin
$87,658.20
S&P 500
$5,696.51
Газ TTF
$40.87
Золото
$3,065.90
Ethereum
$2,020.39