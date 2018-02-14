Поліція Ізраїлю планує висунути звинувачення проти Нетаньягу
Київ • УНН
КИЇВ. 13 лютого. УНН. Поліція Ізраїлю у вівторок повідомила адвокатам Беньяміна Нетаньягу, що виступить з рекомендацією висунути звинувачення проти діючого прем’єр-міністра єврейської держави за двома розслідуваним у його відношенні справах про зловживання. Про це повідомляє УНН з посиланням на державне радіо Ізраїлю “Кан”.
За даними радіостанції, офіційного повідомлення на цю тему від слідчих поки не надходило. Радіо також вказує, що очікується заява від канцелярії Нетаньягу на цю тему протягом вечора.
Поліція Ізраїлю вважає, що зібрала достатньо доказів для пред’явлення прем’єр-міністру Ізраїлю звинувачень за двома розслідуваним в його відношенні справах про зловживання. Про це йдеться в поширеній у вівторок офіційній заяві поліцейської прес-служби.
“По завершенні розслідування позиція ізраїльської поліції полягає в тому, що була встановлена достатня доказова база для підозр щодо прем’єр-міністра в скоєнні злочинів, пов’язаних з хабарництвом, шахрайством і порушенням довіри”, — йдеться в документі.
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У поліції зазначили, що це стосується двох так званих справ 1000 і 2000, у рамках яких правоохоронці сім разів від початку 2017 року проводила допити Нетаньягу. Перше з них відноситься до неправильного оформлення отримання подарунків від двох бізнесменів, друге — передбачуваним спробам впливу на редакційну політику газети Yedioth Ahronoth. Рішення про те, чи пред’являти звинувачення глави уряду, має прийняти прокуратура єврейської держави на підставі матеріалів проведеного поліцією розслідування.
Останній допит прем’єра відбувся 14 грудня 2017 року, шостий — 19 листопада, а п’ятий — за 10 днів до цього. У перші дні 2017 року слідчі двічі допитали прем’єра в його резиденції в Єрусалимі, третій допит пройшов 27 січня, четвертий — 6 березня.
Глава уряду раніше вже неодноразово відкидав всі звинувачення, які спочатку проти нього були висунуті в ряді ЗМІ в кінці 2016 року. В кінці грудня того ж року генеральний прокурор і юридичний радник уряду Ізраїлю Авіхаїлів Мандельбліт дозволив поліції допитати Нетаньяху в рамках розслідування двох кримінальних справ. Деталі розслідувань не розголошуються.
Як раніше повідомляв УНН, Ізраїль закрив повітряний простір над узбережжям Середземного моря вздовж усієї смуги на північ від Шфаїма через ескалацію ситуації на північних кордонах Ізраїлю.