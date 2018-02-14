Поліція Ізраїлю планує висунути звинувачення проти Нетаньягу

КИЇВ. 13 лютого. УНН. Поліція Ізраїлю у вівторок повідомила адвокатам Беньяміна Нетаньягу, що виступить з рекомендацією висунути звинувачення проти діючого прем’єр-міністра єврейської держави за двома розслідуваним у його відношенні справах про зловживання. Про це повідомляє УНН з посиланням на державне радіо Ізраїлю “Кан”.