Полиция Израиля планирует выдвинуть обвинения против Нетаньяху

ukru
В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 77640 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 91498 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 94093 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 110724 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 101452 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 105054 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 112056 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117146 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 122947 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 134558 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Вкритые сталью из "Азовстали": "Укрпочта" выпустит марки, посвященные Мариуполю

Вкритые сталью из "Азовстали": "Укрпочта" выпустит марки, посвященные Мариуполю

10 марта, 17:49 • 28657 просмотра
Разрешения на оружие в "Дії": сгенерировано более 90 тыс. документов за 8 часов

Разрешения на оружие в "Дії": сгенерировано более 90 тыс. документов за 8 часов

10 марта, 18:10 • 21537 просмотра
россия пригрозила Австралии "серьезными последствиями" в случае размещения в Украине миротворцев

россия пригрозила Австралии "серьезными последствиями" в случае размещения в Украине миротворцев

10 марта, 18:32 • 22161 просмотра
Канада повышает цены на электроэнергию для трех штатов США

Канада повышает цены на электроэнергию для трех штатов США

10 марта, 18:59 • 32202 просмотра
Вице-президент США рассказал, почему американцы не могут купить дом

Вице-президент США рассказал, почему американцы не могут купить дом

10 марта, 20:15 • 38754 просмотра
публикации
Глава АРМА Дума после конфликта с антикоррупционерами пытается вернуть доверие новым меморандумом

Глава АРМА Дума после конфликта с антикоррупционерами пытается вернуть доверие новым меморандумом

10 марта, 16:00 • 99207 просмотра
Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

10 марта, 15:15 • 110724 просмотра
14 "здоровых" продуктов, которые могут навредить вашему здоровью

14 "здоровых" продуктов, которые могут навредить вашему здоровью

10 марта, 09:54 • 120226 просмотра
АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

7 марта, 15:14 • 187499 просмотра
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
Эксклюзив

7 марта, 08:52 • 220778 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 63161 просмотра
Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

10 марта, 10:58 • 101729 просмотра
Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

10 марта, 10:01 • 103488 просмотра
Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

10 марта, 08:24 • 109531 просмотра
Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

7 марта, 19:45 • 197103 просмотра
Актуальное
Полиция Израиля планирует выдвинуть обвинения против Нетаньяху

Полиция Израиля планирует выдвинуть обвинения против Нетаньяху

Киев  •  УНН

 • 8666 просмотра

КИЕВ. 13 февраля. УНН. Полиция Израиля во вторник сообщила адвокатам Беньямина Нетаньяху, что выступит с рекомендацией выдвинуть обвинения против действующего премьер-министра еврейского государства по двум расследуемым в его отношении делам о злоупотреблениях. Об этом сообщает УНН со ссылкой на государственное радио Израиля “Кан”.

По данным радиостанции, официального сообщения на эту тему от следователей пока не поступало. Радио также указывает, что ожидается заявление от канцелярии Нетаньяху на эту тему в течение вечера.

Полиция Израиля считает, что собрала достаточно доказательств для предъявления премьер-министру Израиля обвинений по двум расследуемым в его отношении делам о злоупотреблениях. Об этом говорится в распространенном во вторник официальном заявлении полицейского пресс-службы.

“По завершении расследования позиция израильской полиции заключается в том, что была установлена ​​достаточная доказательная база для подозрений относительно премьер-министра в совершении преступлений, связанных со взяточничеством, мошенничеством и нарушением доверия”, — говорится в документе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Израиль депортировал 20000 африканских мигрантов

В полиции отметили, что это касается двух так называемых дел 1000 и 2000, в рамках которых правоохранители семь раз с начала 2017 проводила допросы Нетаньяху. Первое из них относится к неправильному оформлению получения подарков от двух бизнесменов, второе — предсказуемым попыткам влияния на редакционную политику газеты Yedioth Ahronoth. Решение о том, предъявлять ли обвинения главе правительства, должна принять прокуратура еврейского государства на основании материалов проведенного полицией расследования.

Последний допрос премьера состоялся 14 декабря 2017, шестой — 19 ноября, а пятый — за 10 дней до этого. В первые дни 2017 следователи дважды допросили премьера в его резиденции в Иерусалиме, третий допрос прошел 27 января, четвертый — 6 марта.

Глава правительства ранее уже неоднократно отвергал все обвинения, которые сначала против него были выдвинуты в ряде СМИ в конце 2016 года. В конце декабря того же года генеральный прокурор и юридический советник правительства Израиля Авихаила Мандельблит позволил полиции допросить Нетаньяху в рамках расследования двух уголовных дел. Детали расследований не разглашаются.

Как ранее сообщал УНН, Израиль закрыл воздушное пространство над побережьем Средиземного моря вдоль всей полосы к северу от Шфаиме из-за эскалации ситуации на северных границах Израиля.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Криминал и ЧПНовости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы