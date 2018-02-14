Полиция Израиля планирует выдвинуть обвинения против Нетаньяху
Киев • УНН
КИЕВ. 13 февраля. УНН. Полиция Израиля во вторник сообщила адвокатам Беньямина Нетаньяху, что выступит с рекомендацией выдвинуть обвинения против действующего премьер-министра еврейского государства по двум расследуемым в его отношении делам о злоупотреблениях. Об этом сообщает УНН со ссылкой на государственное радио Израиля “Кан”.
По данным радиостанции, официального сообщения на эту тему от следователей пока не поступало. Радио также указывает, что ожидается заявление от канцелярии Нетаньяху на эту тему в течение вечера.
Полиция Израиля считает, что собрала достаточно доказательств для предъявления премьер-министру Израиля обвинений по двум расследуемым в его отношении делам о злоупотреблениях. Об этом говорится в распространенном во вторник официальном заявлении полицейского пресс-службы.
“По завершении расследования позиция израильской полиции заключается в том, что была установлена достаточная доказательная база для подозрений относительно премьер-министра в совершении преступлений, связанных со взяточничеством, мошенничеством и нарушением доверия”, — говорится в документе.
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В полиции отметили, что это касается двух так называемых дел 1000 и 2000, в рамках которых правоохранители семь раз с начала 2017 проводила допросы Нетаньяху. Первое из них относится к неправильному оформлению получения подарков от двух бизнесменов, второе — предсказуемым попыткам влияния на редакционную политику газеты Yedioth Ahronoth. Решение о том, предъявлять ли обвинения главе правительства, должна принять прокуратура еврейского государства на основании материалов проведенного полицией расследования.
Последний допрос премьера состоялся 14 декабря 2017, шестой — 19 ноября, а пятый — за 10 дней до этого. В первые дни 2017 следователи дважды допросили премьера в его резиденции в Иерусалиме, третий допрос прошел 27 января, четвертый — 6 марта.
Глава правительства ранее уже неоднократно отвергал все обвинения, которые сначала против него были выдвинуты в ряде СМИ в конце 2016 года. В конце декабря того же года генеральный прокурор и юридический советник правительства Израиля Авихаила Мандельблит позволил полиции допросить Нетаньяху в рамках расследования двух уголовных дел. Детали расследований не разглашаются.
Как ранее сообщал УНН, Израиль закрыл воздушное пространство над побережьем Средиземного моря вдоль всей полосы к северу от Шфаиме из-за эскалации ситуации на северных границах Израиля.