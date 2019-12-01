В Ізраїлі тисячі демонстрантів вимагали відставки Нетаньяху

КИЇВ. 1 грудня. УНН. Кілька тисяч осіб у суботу вийшли в Тель-Авіві на демонстрацію з вимогою відставки прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху. Протестувальники розмахували національними прапорами та несли плакати, на яких голову уряду країни було названо "корумпованим". Про це повідомляє УНН з посиланням на DW.