В Израиле поезд наехал на верблюда
Киев • УНН
КИЕВ. 12 июня. УНН. На юге Израиля пассажирский поезд наехал на верблюда, сообщает УНН со ссылкой на израильский 9 канал.
Так, пассажирский поезд, который следовал на север, врезался в оказавшегося на рельсах верблюда в районе Кирьят-Гата.
Поезд не смог продолжить движение из-за серьезных повреждений. Движение на этом участке железнодорожной ветки было приостановлено, что могло повлечь за собой задержки в прибытии поездов на другие станции.
Каким образом верблюд оказался на пути поезда и получил ли он повреждения, пока неизвестно.
Напомним, в Норвегии грузовые поезда за трое суток сбили более ста оленей.