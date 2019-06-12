В Израиле поезд наехал на верблюда

Так, пассажирский поезд, который следовал на север, врезался в оказавшегося на рельсах верблюда в районе Кирьят-Гата.

Поезд не смог продолжить движение из-за серьезных повреждений. Движение на этом участке железнодорожной ветки было приостановлено, что могло повлечь за собой задержки в прибытии поездов на другие станции.

Каким образом верблюд оказался на пути поезда и получил ли он повреждения, пока неизвестно.

Напомним, в Норвегии грузовые поезда за трое суток сбили более ста оленей.