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В Израиле поезд наехал на верблюда

Киев • УНН

 • 13580 просмотра

КИЕВ. 12 июня. УНН. На юге Израиля пассажирский поезд наехал на верблюда, сообщает УНН со ссылкой на израильский 9 канал.

В Израиле поезд наехал на верблюда

Так, пассажирский поезд, который следовал на север, врезался в оказавшегося на рельсах верблюда в районе Кирьят-Гата.

Поезд не смог продолжить движение из-за серьезных повреждений. Движение на этом участке железнодорожной ветки было приостановлено, что могло повлечь за собой задержки в прибытии поездов на другие станции.

Каким образом верблюд оказался на пути поезда и получил ли он повреждения, пока неизвестно.

Напомним, в Норвегии грузовые поезда за трое суток сбили более ста оленей.

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