В Ізраїлі поїзд наїхав на верблюда
Київ • УНН
КИЇВ. 12 червня. УНН. На півдні Ізраїлю пасажирський поїзд наїхав на верблюда, повідомляє УНН з посиланням на ізраїльський 9 канал.
Так, пасажирський поїзд, який прямував на північ, врізався у верблюда, який опинився на рейках, у районі Кір'ят-Гата.
Поїзд не зміг продовжити рух через серйозні ушкодження. Рух на цій ділянці залізничної гілки було призупинено, що могло спричинити затримки у прибутті поїздів на інші станції.
Яким чином верблюд опинився на шляху поїзда і чи отримав він ушкодження, поки невідомо.
Нагадаємо, у Норвегії вантажні поїзди за три доби збили понад сто оленів.