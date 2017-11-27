В Норвегии грузовые поезда за трое суток сбили более ста оленей

По словам местного пастуха Торстейна Апфьелля, худший инцидент произошел в субботу, когда погибли 65 животных.

Пастух, который ухаживает за двумя тысячами оленей в районе Хелгеланд на севере страны, заявил, что 106 оленей были убиты с четверга прошлой недели.

По его словам, не менее 250 северных оленей погибли под колесами поездов за последние 12 месяцев.

Группы животных мигрировали из летнего пастбища в горных районах на побережье, но при переходе к зимнему пастбищу много оленей попало под поезда, пути которых проходят через маршрут животных.

Местные жители, которые утверждают, что гибель северных оленей на тропах происходит ежегодно, призывают построить барьер вдоль рельсов для защиты мигрирующих животных.

Как сообщал УНН, переходы для диких животных могут появиться в Украине.