У Норвегії вантажні потяги за три доби збили більше ста оленів
Київ • УНН
КИЇВ. 27 листопада. УНН. Протягом трьох діб вантажні поїзди в Норвегії збили більше 100 північних оленів, оскільки залізничні колії лежать на шляху міграції зимових тварин, передає УНН з посиланням на Sky News.
За словами місцевого пастуха Торстейна Апфьєлля, найгірший інцидент стався в суботу, коли загинуло 65 тварин.
Пастух, який доглядає за двома тисячами оленів в районі Хелгеланд на півночі країни, заявив, що 106 оленів було убито з четверга минулого тижня.
За його словами, щонайменше 250 північних оленів загинуло під потягами за останні 12 місяців.
Групи тварин мігрували з літнього пасовища в гірських районах до узбережжя, але під час переходу до зимового пасовища багато оленів потрапило під потяги, шляхи яких проходять через маршрут тварин.
Місцеві жителі, які стверджують, що загибель північних оленів на стежках відбувається щороку, закликають до побудови бар'єру вздовж рейок для захисту мігруючих тварин.
Як повідомляв УНН, переходи для диких тварин можуть з’явитися в Україні.