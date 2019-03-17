В Израиле палестинский террорист убил одного и ранил еще двух человек
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. Сегодня утром, в Израиле у населенного пункта Ариэль на Западном берегу реки Иордан палестинский террорист убил одного и ранил еще двух израильтян. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Jerusalem Post.
"По меньшей мере один израильтянин был убит, а двое других получили ранения в результате двух нападений у города Ариэль на Западном берегу в воскресенье утром. Около 9:45 утра, палестинский террорист напал на солдата на перекрестке и забрал его оружие, он выстрелил в мирных жителей на перекрестке и в три проезжающие автомобиля", - говорится в сообщении издания.
Также указано, что террорист во время побега на угнанной машине в направлении перекрестка Гитай-Авишар, стрелял из машины и ранил другого солдата.
В настоящее время полиция ведет поиски террориста и его возможных сообщников.
Как сообщал УНН, Израиль начал наносить удары по сектору Газа.