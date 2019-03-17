В Ізраїлі палестинський терорист убив одного та поранив ще двох осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Сьогодні зранку, в Ізраїлі біля населеного пункту Аріель на Західному березі річки Йордан палестинський терорист убив одного та поранив ще двох ізраїльтян. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Jerusalem Post.
“Щонайменше один ізраїльтянин був убитий, а двоє інших отримали поранення в результаті двох нападів біля міста Аріель на Західному березі в неділю вранці. Близько 9:45 ранку, палестинський терорист напав на солдата на перехресті та забрав його зброю, він вистрілив в мирних жителів на перехресті та у три проїжджаючі автомобілі”, - йдеться у повідомленні видання.
Також зазначено, що терорист під час втечі на викраденій машині в напрямку перехрестя Гітай-Авішар, стріляв з машини та поранивши іншого солдата.
Наразі поліція веде пошуки терориста і його можливих спільників.
Як повідомляв УНН, Ізраїль почав наносити удари у відповідь по сектору Гази.