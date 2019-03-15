Ізраїль почав наносити удари у відповідь по сектору Гази
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Ізраїльські військові повідомили в п’ятницю, що почали наносити удари по терористичних цілях в секторі Гази у відповідь на запуск двох ракет з території палестинського приморського анклаву в сторону Тель-Авіва в четвер увечері, повідомляє УНН.
“Армія оборони Ізраїлю зараз завдає ударів по терористичних цілях в секторі Гази”, — йдеться в поширеному армійською прес-службою комюніке.
Військові поки не повідомляють інших деталей щодо розташування і характеру цих цілей.
Сирени повітряної тривоги прозвучали в п’ятницю в регіональному раді Ешколь, що межує з сектором Гази, попереджаючи жителів про можливі ракетні обстріли, які супроводжують нанесення ударів ізраїльськими військовими за програмними цілями в палестинському анклаві.
“Сирени повітряної тривоги звучать в регіональній раді Ешколь”, — йдеться в поширеному армійською прес-службою комюніке. Відповідальність за запуск ракет по території Ізраїлю поки не взяло на себе жодне з радикальних палестинських угрупувань, що діють в секторі Газа.
Video of Iron Dome intercept. This is right over Tel Aviv. pic.twitter.com/At74t4pAO9— Neri Zilber (@NeriZilber) 14 березня 2019 р.
Нагадуємо, в четвер увечері радикали з сектора Гази запустили дві ракети по Тель-Авіву, що призвело до спрацювання сирен повітряної тривоги в місті. В результаті інциденту постраждалих і шкоди немає, вказали військові. В армії також відзначили, що система ППО “Залізний купол” не перехоплювала ракету над Тель-Авівом, як про це раніше повідомляло державне радіо Ізраїлю Kan.