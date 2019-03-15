Ізраїль почав наносити удари у відповідь по сектору Гази

КИЇВ. 15 березня. УНН. Ізраїльські військові повідомили в п’ятницю, що почали наносити удари по терористичних цілях в секторі Гази у відповідь на запуск двох ракет з території палестинського приморського анклаву в сторону Тель-Авіва в четвер увечері, повідомляє УНН.