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Ізраїль почав наносити удари у відповідь по сектору Гази

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 березня. УНН. Ізраїльські військові повідомили в п’ятницю, що почали наносити удари по терористичних цілях в секторі Гази у відповідь на запуск двох ракет з території палестинського приморського анклаву в сторону Тель-Авіва в четвер увечері, повідомляє УНН.

Ізраїль почав наносити удари у відповідь по сектору Гази

“Армія оборони Ізраїлю зараз завдає ударів по терористичних цілях в секторі Гази”, — йдеться в поширеному армійською прес-службою комюніке.

Військові поки не повідомляють інших деталей щодо розташування і характеру цих цілей.

Сирени повітряної тривоги прозвучали в п’ятницю в регіональному раді Ешколь, що межує з сектором Гази, попереджаючи жителів про можливі ракетні обстріли, які супроводжують нанесення ударів ізраїльськими військовими за програмними цілями в палестинському анклаві.

“Сирени повітряної тривоги звучать в регіональній раді Ешколь”, — йдеться в поширеному армійською прес-службою комюніке. Відповідальність за запуск ракет по території Ізраїлю поки не взяло на себе жодне з радикальних палестинських угрупувань, що діють в секторі Газа.

Video of Iron Dome intercept. This is right over Tel Aviv. pic.twitter.com/At74t4pAO9

— Neri Zilber (@NeriZilber) 14 березня 2019 р.

Нагадуємо, в четвер увечері радикали з сектора Гази запустили дві ракети по Тель-Авіву, що призвело до спрацювання сирен повітряної тривоги в місті. В результаті інциденту постраждалих і шкоди немає, вказали військові. В армії також відзначили, що система ППО “Залізний купол” не перехоплювала ракету над Тель-Авівом, як про це раніше повідомляло державне радіо Ізраїлю Kan.

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