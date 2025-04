Израиль начал наносить удары по сектору Газа

“Армия обороны Израиля в настоящий момент наносит удары по террористическим целям в секторе Газа”, — говорится в распространенном армейской пресс-службой коммюнике.

Военные пока не сообщают других деталей в отношении расположения и характера этих целей.

Сирены воздушной тревоги прозвучали в пятницу в граничащем с сектором Газа региональном совете Эшколь, предупреждая жителей о возможных ракетных обстрелах, сопровождающих нанесение ударов израильскими военными по целям в палестинском анклаве.

“Сирены воздушной тревоги звучат в региональной совете Эшколь”, — говорится в распространенном армейской пресс-службой коммюнике. Ответственность за запуск ракет по территории Израиля пока не взяла на себя ни одна из радикальных палестинских группировок, действующих в секторе Газа.

Video of Iron Dome intercept. This is right over Tel Aviv. pic.twitter.com/At74t4pAO9

— Neri Zilber (@NeriZilber) 14 березня 2019 р.

Напоминаем, в четверг вечером радикалы из сектора Газа запустили две ракеты по Тель-Авиву, что привело к срабатыванию сирен воздушной тревоги в городе. В результате инцидента пострадавших и ущерба нет, указали военные. В армии также отметили, что система ПВО “Железный купол” не перехватывала ракету над Тель-Авивом, как об этом ранее сообщало государственное радио Израиля Kan.