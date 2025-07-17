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В июле состоится как минимум одно заседание Верховной Рады - Кравчук

Киев • УНН

 • 1814 просмотра

В июле состоится заседание Верховной Рады для углубления сотрудничества с США, которое будет касаться давления на РФ. Президент Зеленский обсуждает с Дональдом Трампом оборонное соглашение, предусматривающее закупку США украинских дронов и Киевом американского оружия.

В июле состоится как минимум одно заседание Верховной Рады - Кравчук

В июле состоится как минимум одно заседание Верховной Рады, на котором рассмотрят углубление сотрудничества с Соединенными Штатами. Об этом рассказала заместитель председателя парламентского Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Евгения Кравчук, пишет УНН.

Я не буду называть дату, но еще в июле будет заседание Верховной Рады и, действительно, это будет связано с улучшением теплых отношений с США. Очевидно, что это будет связано с давлением на РФ и санкционным давлением на них

 - рассказала Кравчук.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский обсуждает с Дональдом Трампом прорывное оборонное соглашение. США могут приобрести украинские беспилотники, испытанные в войне, в обмен на закупку Киевом американского оружия.

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Дональд Трамп может положить конец войне в Украине до конца 2025 года. Это возможно благодаря введению вторичных санкций против стран, покупающих российское топливо, таких как Китай и Индия.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

политика
Верховная Рада
Дональд Трамп
Индия
Андрій Єрмак
Китай
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
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