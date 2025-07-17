У липні відбудеться принаймні одне засідання Верховної Ради - Кравчук

У липні відбудеться щонайменше одне засідання Верховної Ради, на якому розглянуть поглиблення співпраці із Сполученими Штатами. Про це розповіла заступниця голови парламентського Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук, пише УНН.

Я не буду називати дату, але ще в липні буде засідання Верховної Ради і, дійсно, це буде пов'язано із покращенням теплих стосунків зі США. Очевидно, що це буде пов'язано з тиском на рф і санкційним тиском на них