У липні відбудеться принаймні одне засідання Верховної Ради - Кравчук
Київ • УНН
У липні відбудеться засідання Верховної Ради для поглиблення співпраці зі США, що стосуватиметься тиску на рф. Президент Зеленський обговорює з Дональдом Трампом оборонну угоду, яка передбачає закупівлю США українських дронів та Києвом американської зброї.
У липні відбудеться щонайменше одне засідання Верховної Ради, на якому розглянуть поглиблення співпраці із Сполученими Штатами. Про це розповіла заступниця голови парламентського Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук, пише УНН.
Я не буду називати дату, але ще в липні буде засідання Верховної Ради і, дійсно, це буде пов'язано із покращенням теплих стосунків зі США. Очевидно, що це буде пов'язано з тиском на рф і санкційним тиском на них
Доповнення
Президент України Володимир Зеленський обговорює з Дональдом Трампом проривну оборонну угоду. США можуть придбати українські безпілотники, випробувані у війні, в обмін на закупівлю Києвом американської зброї.
Глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що Дональд Трамп може покласти край війні в Україні до кінця 2025 року. Це можливо завдяки запровадженню вторинних санкцій проти країн, що купують російське паливо, таких як Китай та Індія.