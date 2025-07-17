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У липні відбудеться принаймні одне засідання Верховної Ради - Кравчук

Київ • УНН

 • 3476 перегляди

У липні відбудеться засідання Верховної Ради для поглиблення співпраці зі США, що стосуватиметься тиску на рф. Президент Зеленський обговорює з Дональдом Трампом оборонну угоду, яка передбачає закупівлю США українських дронів та Києвом американської зброї.

У липні відбудеться принаймні одне засідання Верховної Ради - Кравчук

У липні відбудеться щонайменше одне засідання Верховної Ради, на якому розглянуть поглиблення співпраці із Сполученими Штатами. Про це розповіла заступниця голови парламентського Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук, пише УНН.

Я не буду називати дату, але ще в липні буде засідання Верховної Ради і, дійсно, це буде пов'язано із покращенням теплих стосунків зі США. Очевидно, що це буде пов'язано з тиском на рф і санкційним тиском на них

 - розповіла Кравчук.

Доповнення

Президент України Володимир Зеленський обговорює з Дональдом Трампом проривну оборонну угоду. США можуть придбати українські безпілотники, випробувані у війні, в обмін на закупівлю Києвом американської зброї.

Глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що Дональд Трамп може покласти край війні в Україні до кінця 2025 року. Це можливо завдяки запровадженню вторинних санкцій проти країн, що купують російське паливо, таких як Китай та Індія.

Павло Зінченко

Павло Зінченко

Політика
Верховна Рада України
Дональд Трамп
Індія
Андрій Єрмак
Китай
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
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