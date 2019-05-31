В Италии проснулся вулкан Этна
Киев • УНН
КИЕВ. 31 мая. УНН. Вулкан Этна на восточном побережье итальянской Сицилии "проснулся". Об этом УНН сообщает со ссылкой на Express.co.uk.
Вулканологи подтвердили извержение лавы на несколько сотен метров на этом самом активном вулкане Европы.
Рост сейсмической активности наблюдается на горе Этна несколько последних дней.
Ночью камеры запечатлели ряд извержений и красный поток лавы.
Напомним, в феврале самый высокий действующий вулкан Европы - Этна - также активизировался.
Eruptions at Mount Etna light up Sicilian skies | https://t.co/UFb8FTSX1m pic.twitter.com/Zjzk0QwdkK— RTÉ News (@rtenews) 31 мая 2019 г.