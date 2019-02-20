В Сицилии активизировался вулкан Этна
Киев • УНН
КИЕВ. 20 февраля. УНН. В Сицилии вновь активизировался самый высокий действующий вулкан Европы – Этна. Это уже его второе пробуждение за два месяца. Об этом сообщает УНН ссылаясь на Euronews.
Последний раз извержение вулкана Этна можно было наблюдать в конце декабря прошлого года. Высота которого была более 3 тысяч метров.
Из-за выброшенного в воздух пепла местный аэропорт был вынужден на время ограничить число рейсов. Сейчас воздушное сообщение уже восстановлено.
Местные власти заявляют, что нынешняя активность Этны не представляет опасности для людей. Последний раз мощное извержение произошло в 1992 году.
Напомним, в Шамахинском районе Азербайджана произошло извержение грязевого вулкана.