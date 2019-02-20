У Сицилії активізувався вулкан Етна

Останній раз виверження вулкана Етна можна було спостерігати в кінці грудня минулого року. Висота якого була більш 3 тисяч метрів.

Через викинутий в повітря попіл місцевий аеропорт був змушений на час обмежити число рейсів. Зараз повітряне сполучення вже відновлено.

Місцева влада заявляє, що нинішня активність Етни не представляє небезпеки для людей. Останній раз потужне виверження відбулося в 1992 році.

Нагадаємо, в Шамахінскому районі Азербайджану відбулося виверження грязьового вулкану.



