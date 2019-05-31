В Італії прокинувся вулкан Етна
Київ • УНН
КИЇВ. 31 травня. УНН. Вулкан Етна на східному узбережжі італійської Сицилії "прокинувся". Про це УНН повідомляє з посиланням на Express.co.uk.
Вулканологи підтвердили виверження лави на кілька сотень метрів на цьому найбільш активному вулкані Європи.
Зростання сейсмічної активності спостерігається на горі Етна кілька останніх днів.
Вночі камери зафіксували низку вивержень і червоний потік лави.
Нагадаємо, у лютому найвищий діючий вулкан Європи - Етна - також активізовувався.
Eruptions at Mount Etna light up Sicilian skies | https://t.co/UFb8FTSX1m pic.twitter.com/Zjzk0QwdkK- RTÉ News (@rtenews) 31 травня 2019 р