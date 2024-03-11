В Италии выступили против отправки войск в Украину

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто высказался против идеи размещения войск НАТО в Украине. По его словам, этот крон сведет на нет дипломатический путь окончания войны. Об этом УНН сообщает со ссылкой на La Stampa.

Франция и Польша не могут говорить от имени НАТО, которая изначально формально и добровольно держалась в стороне от конфликта. Ввести войска в Киев - значит сделать шаг к односторонней эскалации, которая сведет на нет путь дипломатии. Бессмысленно выдвигать эти соображения сейчас, после двух лет войны - заявил министр обороны Италии.

Крозетто заявил, что Европа продолжает поддерживать Киев, но "нужно подумать и о том, как помочь ему вернуть свободу, территорию и безопасность другим способом - "более решительно задействовать дипломатические пути". В этом контексте министр обороны Италии вспомнил о недавней встрече Президента Владимира Зеленького и лидера Турции Реджеп Тайипа Эрдогана.

"Сейчас президент Турции Эрдоган движется, встречается с Зеленским. Я надеюсь, что за этим столом удастся добиться прогресса", - указал Крозетто.

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