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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Италии выступили против отправки войск в Украину

В Италии выступили против отправки войск в Украину

Киев  •  УНН

11 марта 2024, 11:51  •  14650 просмотра

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Италия выступает против ввода западных войск в Украину, отдавая предпочтение дипломатическим усилиям, направленным на прекращение войны вместо ее эскалации.

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто высказался против идеи размещения войск НАТО в Украине. По его словам, этот крон сведет на нет дипломатический путь окончания войны. Об этом УНН сообщает со ссылкой на La Stampa.

 Франция и Польша не могут говорить от имени НАТО, которая изначально формально и добровольно держалась в стороне от конфликта. Ввести войска в Киев - значит сделать шаг к односторонней эскалации, которая сведет на нет путь дипломатии. Бессмысленно выдвигать эти соображения сейчас, после двух лет войны

- заявил министр обороны Италии.

Крозетто заявил, что Европа продолжает поддерживать Киев, но "нужно подумать и о том, как помочь ему вернуть свободу, территорию и безопасность другим способом - "более решительно задействовать дипломатические пути".  В этом контексте министр обороны Италии вспомнил о недавней встрече Президента Владимира Зеленького и лидера Турции Реджеп Тайипа Эрдогана. 

"Сейчас президент Турции Эрдоган движется, встречается с Зеленским. Я надеюсь, что за этим столом удастся добиться прогресса", - указал Крозетто. 

Эрдоган заявил о готовности провести переговоры между Украиной и Россией, Зеленский ответил8 марта 2024, 23:29 • 88344 просмотра

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Войнаполитика
natoNATO
italiyaИталия
redzhep-taip-erdohanРеджеп Тайип Эрдоган
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина
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