В Испании задержали экс-министра Венесуэлы по запросу США
Киев • УНН
КИЕВ. 11 мая. УНН. Испанские сотрудники правоохранительных органов задержали бывшего министра энергетики Венесуэлы Хавьера Альварадо Очоа. Ордер на его арест был выдан США. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Бывшего главу венесуэльского ведомства, по их данным, задержали в рамках расследования об отмывании денег. Преступная схема, предположительно, была связана с венесуэльской государственной нефтяной компанией PDVSA.
Пост министра по развитию электроэнергетики боливарианской республики Альварадо Очоа занимал при покойном предшественнике нынешнего президента Венесуэлы Николаса Мадуро Уго Чавесе. Расследование против экс-чиновника действующий глава государства назвал политически мотивированным. Вашингтон в связи с этим Мадуро обвинил в попытках подорвать его правительство.
"Альварадо Очоа будет ждать в тюрьме, пока изучается вопрос о его экстрадиции", — сообщил Reuters один из чиновников в испанском суде.
По информации Reuters, Альварадо Очоа стал вторым за месяц задержанным в Испании высокопоставленным экс-чиновником из Венесуэлы. В прошлом месяце там же полиция задержала бывшего руководителя военной разведки боливарианской республики Уго Карвахаля. Ордер на его арест тоже был выдан США. Его задержали по обвинению в незаконном обороте наркотиков.
Напомним, трое депутатов Национальной ассамблеи Венесуэлы (однопалатный парламент), которые ранее были лишены неприкосновенности, в четверг попросили политического убежища в посольствах, находящихся в Каракасе.