Позбавлені недоторканності депутати Венесуели ховаються в посольствах
Київ • УНН
КИЇВ. 10 травня. УНН. Троє депутатів Національної асамблеї Венесуели (однопалатного парламенту), які раніше були позбавлені недоторканності, в четвер попросили політичного притулку в посольствах, які перебувають в Каракасі. Про це повідомило агентство EFE, передає УНН.
За даними видання, депутати Маріанела Магалланес Лопес і Америко де Граціа знаходяться в посольстві Італії, а Річард Бланко Дельгадо - в посольстві Аргентини. Відзначається, що всі парламентарії прийняли таке рішення, оскільки побоюються за свої життя.
Нагадаємо, у середу венесуельський парламент, контрольований противниками президента Ніколаса Мадуро, повідомив про затримання свого першого віце-спікера Едгара Самбрано. Світова спільнота, зокрема ЄС та ООН обурились цим викраденням та закликали негайно звільнити віце-спікера.
У вівторок Конституційна асамблея республіки прийняла рішення позбавити недоторканності сімох опозиційних депутатів Національної асамблеї Венесуели. Раніше Верховний суд країни дозволив пред'явити їм звинувачення в "зраді батьківщині, злочинній змові, заколоті, узурпації повноважень, заклику до заколоту, недотриманні законів і розпалюванні ненависті" за причетність до антиурядових виступів 30 квітня.