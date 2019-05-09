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У Венесуелі затримали близького соратника Гуайдо

У Венесуелі затримали близького соратника Гуайдо

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 травня. УНН. Співробітники спецслужби Венесуели затримали віце-спікера Національної асамблеї Едгара Самбрано. Про це повідомляє УНН з посиланням на DW.

Причиною затримання соратника лідера опозиції країни Хуана Гуайдо стало те, що близько тижня тому він підтримував спробу повалення влади.

Незадовго до того, як Самбрано був затриманий, він написав в Twitter, перебуваючи в салоні своєї машини, що агенти Служби національної безпеки Венесуели евакуювали його автомобіль від резиденції його партії: "Коли ми відмовилися виходити, вони використали кран, щоб насильно доставити нас прямо в Ель-Елікойде (слідчий ізолятор при штаб-квартирі служби. - ред.) ".

Гуайдо як глава парламенту засудив затримання свого заступника.

"Ми попереджаємо народ Венесуели і міжнародне співтовариство: режим викрав віце-спікера Національної асамблеї", - написав він у Twitter.

За словами лідера опозиції, режим Мадуро намагається "зруйнувати владу, яка представляє всіх венесуельців".

"Але вони не доб'ються цього", - висловив упевненість Хуан Гуайдо.

Нагадаємо, віце-президент США Майк Пенс заявив у вівторок, 7 травня, що Білий дім скасовує санкції щодо звільненого начальника розвідки Венесуели Мануеля Крістофера Фігер. Це сталося після того, як він підтримав повстання на підтримку тимчасового венесуельського президента Хуана Гуайдо, лідера опозиції.

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