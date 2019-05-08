США знімають санкції з генерала, що зрікся Мадуро

КИЇВ. 8 травня. УНН. Віце-президент США Майк Пенс заявив у вівторок, 7 травня, що Білий дім скасовує санкції щодо звільненого начальника розвідки Венесуели Мануеля Крістофера Фігер. Це сталося після того, як він підтримав повстання на підтримку тимчасового венесуельського президента Хуана Гуайдо, лідера опозиції. Про це повідомляє УНН із посиланням на DW.