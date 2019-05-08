США знімають санкції з генерала, що зрікся Мадуро
Київ • УНН
КИЇВ. 8 травня. УНН. Віце-президент США Майк Пенс заявив у вівторок, 7 травня, що Білий дім скасовує санкції щодо звільненого начальника розвідки Венесуели Мануеля Крістофера Фігер. Це сталося після того, як він підтримав повстання на підтримку тимчасового венесуельського президента Хуана Гуайдо, лідера опозиції. Про це повідомляє УНН із посиланням на DW.
Пенс, виступаючи в Держдепартаменті США, висловив надію на те, що рішення генерала Фігер "надихне інших високопоставлених венесуельців" порвати з главою країни Ніколасом Мадуро.
"США розглянуть питання про полегшення санкцій для всіх тих, хто виступає за конституцію і підтримує верховенство закону", - сказав Пенс.
Він також оголосив, що в червні в регіон повернеться американський корабель USNS Comfort, який буде використаний в рамках п'ятимісячної гуманітарної місії.
Нагадаємо, раніше Верховний суд Венесуели розпорядився залучити до відповідальності кількох членів парламенту, які підтримали повстання. Пенс заявив, що США можуть ввести санкції у відношенні суддів, якщо вони використовують суд як "політичний інструмент для режиму, який узурпує демократію, звинувачує політичних в'язнів і сприяє авторитаризму".