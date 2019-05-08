США снимают санкции с отрекшегося от Мадуро генерала
Киев • УНН
КИЕВ. 8 мая. УНН. Вице-президент США Майк Пенс заявил во вторник, 7 мая, что Белый дом отменяет санкции в отношении уволенного начальника разведки Венесуэлы Мануэля Кристофера Фигера. Это произошло после того, как он поддержал восстание в поддержку временного венесуэльского президента Хуана Гуайдо, лидера оппозиции. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.
Пенс, выступая в Госдепартаменте США, выразил надежду на то, что решение генерала Фигер “вдохновит других высокопоставленных венесуэльцев” порвать с главой страны Николасом Мадуро.
“США рассмотрят вопрос об облегчении санкций для всех тех, кто выступает за конституцию и поддерживает верховенство закона”, — сказал Пенс.
Он также объявил, что в июне в регион вернется американский корабль USNS Comfort, который будет использован в рамках пятимесячной гуманитарной миссии.
Напомним, ранее Верховный суд Венесуэлы распорядился привлечь к ответственности нескольких членов парламента, которые поддержали восстание. Пенс заявил, что США могут ввести санкции в отношении судей, если они используют суд как “политический инструмент для режима, который узурпирует демократии, обвиняет политических заключенных и способствует авторитаризма”.