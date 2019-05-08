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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 102757 просмотра

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 104530 просмотра

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7 марта, 08:52 • 128061 просмотра

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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 112797 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 138572 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144776 просмотра

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Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
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США снимают санкции с отрекшегося от Мадуро генерала

Киев  •  УНН

 • 8178 просмотра

КИЕВ. 8 мая. УНН. Вице-президент США Майк Пенс заявил во вторник, 7 мая, что Белый дом отменяет санкции в отношении уволенного начальника разведки Венесуэлы Мануэля Кристофера Фигера. Это произошло после того, как он поддержал восстание в поддержку временного венесуэльского президента Хуана Гуайдо, лидера оппозиции. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.

Пенс, выступая в Госдепартаменте США, выразил надежду на то, что решение генерала Фигер “вдохновит других высокопоставленных венесуэльцев” порвать с главой страны Николасом Мадуро.

“США рассмотрят вопрос об облегчении санкций для всех тех, кто выступает за конституцию и поддерживает верховенство закона”, — сказал Пенс.

Он также объявил, что в июне в регион вернется американский корабль USNS Comfort, который будет использован в рамках пятимесячной гуманитарной миссии.

Напомним, ранее Верховный суд Венесуэлы распорядился привлечь к ответственности нескольких членов парламента, которые поддержали восстание. Пенс заявил, что США могут ввести санкции в отношении судей, если они используют суд как “политический инструмент для режима, который узурпирует демократии, обвиняет политических заключенных и способствует авторитаризма”.

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