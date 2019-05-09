В Венесуэле задержали близкого соратника Гуайдо
Киев • УНН
КИЕВ. 9 мая. УНН. Сотрудники спецслужбы Венесуэлы задержали вице-спикера Национальной ассамблеи Эдгара Самбрано. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.
Причиной задержания соратника лидера оппозиции страны Хуана Гуайдо стало то, что около недели назад он поддерживал попытку свержения власти.
Незадолго до того, как Самбрано был задержан, он написал в Twitter, находясь в салоне своей машины, агенты Службы национальной безопасности Венесуэлы эвакуировали его автомобиль из резиденции его партии: "Когда мы отказались выходить, они использовали кран, чтобы насильно доставить нас прямо в Эль-Еликойде (следственный изолятор штаб-квартире службы. - ред.) ".
Гуайдо как глава парламента осудил задержание своего заместителя.
"Мы предупреждаем народ Венесуэлы и международное сообщество: режим похитил вице-спикера Национальной ассамблеи", - написал он в Twitter.
По словам лидера оппозиции, режим Мадуро пытается "разрушить власть, которая представляет всех венесуэльцев".
"Но они не добьются этого", - выразил уверенность Хуан Гуайдо.
Напомним, вице-президент США Майк Пенс заявил во вторник, 7 мая, что Белый дом отменяет санкции в отношении уволенного начальника разведки Венесуэлы Мануэля Кристофера Фигер. Это произошло после того, как он поддержал восстание в поддержку временного венесуэльского президента Хуана Гуайдо, лидера оппозиции.