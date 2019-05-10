Лишенные неприкосновенности депутаты Венесуэлы прячутся в посольствах
Киев • УНН
КИЕВ. 10 мая. УНН. Трое депутатов Национальной ассамблеи Венесуэлы (однопалатный парламент), которые ранее были лишены неприкосновенности, в четверг попросили политического убежища в посольствах, находящихся в Каракасе. Об этом сообщило агентство EFE, передает УНН.
По данным издания, депутаты Марианела Магалланес Лопес и Америко де Грациа находятся в посольстве Италии, а Ричард Бланко Дельгадо - в посольстве Аргентины. Отмечается, что все парламентарии приняли такое решение, поскольку опасаются за свои жизни.
Напомним, в среду венесуэльский парламент, контролируемый противниками президента Николаса Мадуро сообщил о задержании своего первого вице-спикера Эдгара Самбрано. Мировое сообщество, в частности ЕС и ООН возмутились этим похищением и призвали немедленно освободить вице-спикера.
Во вторник Конституционная ассамблея республики принял решение лишить неприкосновенности семи оппозиционных депутатов Национальной ассамблеи Венесуэлы. Ранее Верховный суд страны разрешил предъявить им обвинения в "измене родине, преступном сговоре, мятеже, узурпации полномочий, призыва к мятежу, несоблюдении законов и разжигании ненависти" за причастность к антиправительственным выступлениям 30 апреля.