В ООН закликали негайно звільнити близького соратника Гуайдо
Київ • УНН
КИЇВ. 9 травня. УНН. В Організації об'єднаних націй закликали до негайного звільнення депутата Національних зборів Венесуели, соратника лідера опозиції країни Хуана Гуайдо Едгара Самбрано. Про це йдеться в офіційній заяві Управління верховного комісара ООН з прав людини в Twitter, передает УНН.
"Закликаємо до негайного звільнення депутата Національних зборів Едгара Самбрано", - йдеться в повідомленні.
В ООН наполегливо закликали владу Венесуели припинити напади на Національні збори і їх членів.
Як повідомляв УНН, 9 травня співробітники спецслужби Венесуели затримали віце-спікера Національної асамблеї Едгара Самбрано.
Євросоюз висловив обурення затриманням Самбрано і закликав до його негайного звільнення.