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В ООН закликали негайно звільнити близького соратника Гуайдо

В ООН закликали негайно звільнити близького соратника Гуайдо

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 травня. УНН. В Організації об'єднаних націй закликали до негайного звільнення депутата Національних зборів Венесуели, соратника лідера опозиції країни Хуана Гуайдо Едгара Самбрано. Про це йдеться в офіційній заяві Управління верховного комісара ООН з прав людини в Twitter, передает УНН.

"Закликаємо до негайного звільнення депутата Національних зборів Едгара Самбрано", - йдеться в повідомленні.

В ООН наполегливо закликали владу Венесуели припинити напади на Національні збори і їх членів.

Як повідомляв УНН, 9 травня співробітники спецслужби Венесуели затримали віце-спікера Національної асамблеї Едгара Самбрано.

Євросоюз висловив обурення затриманням Самбрано і закликав до його негайного звільнення.

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