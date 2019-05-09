Евросоюз возмущен задержанием соратника Гуайдо

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 100667 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 105024 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 107817 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 109071 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 134772 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 113926 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 139323 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144871 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130287 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130336 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Евросоюз возмущен задержанием соратника Гуайдо

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 9 мая. УНН. Задержание спецслужбами Венесуэлы вице-спикера Национальной ассамблеи Эдгара Самбрано является еще одним вопиющим нарушением Конституции страны, Евросоюз призывает к его немедленному освобождению. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Высокого представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерики Могерини Майи Косьянчич о задержании заместителя председателя Национального собрания Эдгара Самбрано тайной полицией Венесуэлы, передаёт УНН.

"Задержание тайной полицией Венесуэлы заместителя председателя Национального собрания Эдгара Самбрано является еще одним вопиющим нарушением Конституции страны. Это политически мотивированная акция, направленная на то, чтобы заставить замолчать Национальное собрание. Европейский союз призывает к немедленному освобождению Эдгара Самбрано и возлагает на соответствующие органы ответственность за его безопасность и неприкосновенность", - говорится в заявлении.

В ЕС отметили, что гражданские права, безопасность и парламентский иммунитет всех членов Национального собрания, включая его председателя Хуана Гуайдо, должны соблюдаться в полной мере.

"ЕС будет и впредь реагировать с помощью различных инструментов политики на дальнейшее разрушение демократических институтов, верховенства закона и прав человека", - подчеркивает пресс-секретарь.

Как сообщал УНН, 9 мая сотрудники спецслужбы Венесуэлы задержали вице-спикера Национальной ассамблеи Эдгара Самбрано.

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