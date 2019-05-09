Евросоюз возмущен задержанием соратника Гуайдо
Киев • УНН
КИЕВ. 9 мая. УНН. Задержание спецслужбами Венесуэлы вице-спикера Национальной ассамблеи Эдгара Самбрано является еще одним вопиющим нарушением Конституции страны, Евросоюз призывает к его немедленному освобождению. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Высокого представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерики Могерини Майи Косьянчич о задержании заместителя председателя Национального собрания Эдгара Самбрано тайной полицией Венесуэлы, передаёт УНН.
"Задержание тайной полицией Венесуэлы заместителя председателя Национального собрания Эдгара Самбрано является еще одним вопиющим нарушением Конституции страны. Это политически мотивированная акция, направленная на то, чтобы заставить замолчать Национальное собрание. Европейский союз призывает к немедленному освобождению Эдгара Самбрано и возлагает на соответствующие органы ответственность за его безопасность и неприкосновенность", - говорится в заявлении.
В ЕС отметили, что гражданские права, безопасность и парламентский иммунитет всех членов Национального собрания, включая его председателя Хуана Гуайдо, должны соблюдаться в полной мере.
"ЕС будет и впредь реагировать с помощью различных инструментов политики на дальнейшее разрушение демократических институтов, верховенства закона и прав человека", - подчеркивает пресс-секретарь.
Как сообщал УНН, 9 мая сотрудники спецслужбы Венесуэлы задержали вице-спикера Национальной ассамблеи Эдгара Самбрано.