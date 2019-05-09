Євросоюз обурений затриманням соратника Гуайдо
Київ • УНН
КИЇВ. 9 травня. УНН. Затримання спецслужбами Венесуели віце-спікера Національної асамблеї Едгара Самбрано є ще одним кричущим порушенням Конституції країни, Євросоюз закликає до його негайного звільнення. Про це йдеться в заяві прес-секретаря Високого представника ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Федеріки Федеріка Могеріні Майї Косьянчич про затримання заступника голови Національних зборів Едгара Самбрано таємною поліцією Венесуели, передає УНН.
"Затримання таємною поліцією Венесуели заступника голови Національних зборів Едгара Самбрано є ще одним кричущим порушенням Конституції країни. Це політично мотивована акція, спрямована на те, щоб змусити замовкнути Національні збори. Європейський союз закликає до негайного звільнення Едгара Самбрано і покладає на відповідні органи відповідальність за його безпеку і недоторканність", - йдеться в заяві.
В ЄС відзначили, що цивільні права, безпеку і парламентський імунітет всіх членів Національних зборів, включаючи його голови Хуана Гуайдо, повинні дотримуватися в повній мірі.
"ЄС буде і надалі реагувати за допомогою різних інструментів політики на подальше руйнування демократичних інститутів, верховенства закону і прав людини", - підкреслює прес-секретар.
Як повідомляв УНН, 9 травня співробітники спецслужби Венесуели затримали віце-спікера Національної асамблеї Едгара Самбрано.