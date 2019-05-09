В ООН призвали немедленно освободить близкого соратника Гуайдо

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 96477 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 103897 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 106708 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 108064 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 133254 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 113674 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 139163 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144845 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130262 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130319 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В ООН призвали немедленно освободить близкого соратника Гуайдо

В ООН призвали немедленно освободить близкого соратника Гуайдо

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 9 мая. УНН. В Организации объединенных наций призвали к немедленному освобождению депутата Национального собрания Венесуэлы, соратника лидера оппозиции страны Хуана Гуайдо Эдгара Самбрано. Об этом говорится в официальном заявлении Управления верховного комиссара ООН по правам человека в Twitter, передає УНН.

"Призываем к немедленному освобождению депутата Национального собрания Эдгара Самбрано", - говорится в сообщении.

В ООН настоятельно призывали власти Венесуэлы прекратить нападения на Национальное собрание и его членов.

Как сообщал УНН, 9 мая сотрудники спецслужбы Венесуэлы задержали вице-спикера Национальной ассамблеи Эдгара Самбрано.

Евросоюз выразил возмущение задержанием Самбрано и призывал к его немедленному освобождению.

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