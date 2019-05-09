В ООН призвали немедленно освободить близкого соратника Гуайдо
Киев • УНН
КИЕВ. 9 мая. УНН. В Организации объединенных наций призвали к немедленному освобождению депутата Национального собрания Венесуэлы, соратника лидера оппозиции страны Хуана Гуайдо Эдгара Самбрано. Об этом говорится в официальном заявлении Управления верховного комиссара ООН по правам человека в Twitter, передає УНН.
"Призываем к немедленному освобождению депутата Национального собрания Эдгара Самбрано", - говорится в сообщении.
В ООН настоятельно призывали власти Венесуэлы прекратить нападения на Национальное собрание и его членов.
Как сообщал УНН, 9 мая сотрудники спецслужбы Венесуэлы задержали вице-спикера Национальной ассамблеи Эдгара Самбрано.
Евросоюз выразил возмущение задержанием Самбрано и призывал к его немедленному освобождению.