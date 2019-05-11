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В Іспанії затримали екс-міністра Венесуели за запитом США

В Іспанії затримали екс-міністра Венесуели за запитом США

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 травня. УНН. Іспанські співробітники правоохоронних органів затримали колишнього міністра енергетики Венесуели Хав'єра Альварадо Очоа. Ордер на його арешт був виданий США. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

Колишнього главу венесуельського відомства, за їхніми даними, затримали в рамках розслідування про відмивання грошей. Злочинна схема, імовірно, була пов'язана з венесуельською державною нафтовою компанією PDVSA.

Пост міністра з розвитку електроенергетики боліваріанської республіки Альварадо Очоа займав при покійному попереднику нинішнього президента Венесуели Ніколаса Мадуро Уго Чавеса. Розслідування проти екс-чиновника діючий глава держави назвав політично мотивованим. Вашингтон в зв'язку з цим Мадуро звинуватив в спробах підірвати його уряд.

"Альварадо Очоа чекатиме у в'язниці, поки вивчається питання про його екстрадицію", - повідомив Reuters один з чиновників в іспанському суді.

За інформацією Reuters, Альварадо Очоа став другим за місяць затриманим в Іспанії високопоставленим екс-чиновником з Венесуели. Минулого місяця там же поліція затримала колишнього керівника військової розвідки боліваріанської республіки Уго Карвахаля. Ордер на його арешт теж був виданий США. Його затримали за звинуваченням в незаконному обороті наркотиків.

Нагадаємо, троє депутатів Національної асамблеї Венесуели (однопалатного парламенту), які раніше були позбавлені недоторканності, в четвер попросили політичного притулку в посольствах, які перебувають в Каракасі.

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