В Испании сообщили о второй смерти от обезьяньей оспы

Детали

Как известно, Испания сообщила о первой смерти в пятницу, вскоре после того, как Бразилия заявила о первой смерти, связанной с оспой обезьян, за пределами африканского континента.

Согласно отчету Всемирной организации здравоохранения от 22 июля, было зарегистрировано пять смертей, все в Африке.

В последнем отчете в субботу министерство здравоохранения Испании заявило, что в стране было подтверждено 4298 случаев. Из 3750 пациентов, о которых была информация, 120 или 3,2% были госпитализированы, а двое скончались.

Напомним

В Амстердаме и Гааге начали вакцинировать против оспы обезьян.