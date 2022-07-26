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У Нідерландах розпочали робити щеплення проти віспи мавп

У Нідерландах розпочали робити щеплення проти віспи мавп

Київ • УНН

 • 165435 перегляди

КИЇВ. 26 липня. УНН. У Амстердамі та Гаазі розпочали вакцинувати проти віспи мавп. Про це повідомляє УНН з посиланням на NOS.

Цитата

“В Амстердамі та Гаазі почали вакцинувати проти мавпячої віспи. Перші запрошення були надіслані минулого четверга. Загалом отримати щеплення можуть близько 32 тисяч осіб”, - йдеться в повідомленні.

Деталі

Щеплення робитимуть людям з груп ризику і тим, хто перебуває в безпосередньому контакті з хворими.

До груп ризику, зокрема, належать люди, які отримують PrEP.

PrEP - це препарат, який мінімізує можливість зараження ВІЛ від партнера. Також включаючи людей, які є ВІЛ-позитивними. Серед 32 000 є люди, які стоять на обліку в клініках з ІПСШ (Інфекції, що передаються статевим шляхом). Люди з груп ризику отримують дві ін’єкції з інтервалом не менше чотирьох тижнів.

Доповнення

За останніми даними, у Нідерландах кількість заражень зросла до 712.

Нагадаємо

Європейська комісія схвалила вакцину для використання проти вірусу віспи мавп у Європейському союзі.

Українські Національні Новини

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