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Європейська комісія схвалила вакцину проти мавпячої віспи

Європейська комісія схвалила вакцину проти мавпячої віспи

Київ • УНН

 • 236576 перегляди

КИЇВ. 25 липня. УНН. Європейська комісія у понеділок схвалила вакцину для використання проти вірусу віспи мавп у Європейському союзі, а також у Норвегії, Ісландії та Ліхтенштейні, передає УНН.

Деталі

Представник комісії підтвердив це рішення після того, як фармацевтична компанія Bavarian Nordic оголосила про схвалення вакцини.

Цей крок послідував за рекомендацією Європейського агентства з лікарських засобів (EMA) у п'ятницю розширити використання Imvanex, включивши до нього віспу мавп. На практиці виконавчий орган ЄС дотримується рекомендацій EMA.

До цього вакцина була схвалена лише на рівні ЄС для захисту дорослих від віспи.

Комісія нещодавно оголосила про два контракти на закупівлю 163 620 доз вакцини Bavarian Nordic. ЄС купив 110 000 доз у червні, 25 000 вже розподілено між шістьма державами-членами.

Блок активізує плани охорони здоров'я щодо боротьби з вірусом, тому що Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила спалах віспи мавп у більш ніж 50 країнах «надзвичайною ситуацією, що має міжнародне значення».

Захворювання, що піддається лікуванню, характеризується висипом, який може виглядати як прищі або пухирі. Виразки зазвичай спочатку з'являються на обличчі, а потім формуються на інших частинах тіла.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Японії підтверджено перший випадок віспи мавп, оголошено попередження

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