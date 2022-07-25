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У Японії підтверджено перший випадок віспи мавп, оголошено попередження

У Японії підтверджено перший випадок віспи мавп, оголошено попередження

Київ • УНН

 • 127852 перегляди

КИЇВ. 25 липня. УНН. Японія у понеділок оголосила попередження першого рівня у зв'язку з виявленням у країні першого випадку віспи мавп, повідомляє Сіньхуа, передає УНН.

Деталі

Рівень попередження, найнижчий за чотирирівневою шкалою країни, був оголошений раніше того ж дня перед повідомлення про те, що міністерство охорони здоров'я виявило перший випадок захворювання в районі Токіо. Інфікована людина - чоловік віком 30 років, який повернувся з Європи і зараз перебуває в лікарні.

У зв'язку з глобальним спалахом вірусу, оголошеним Всесвітньою організацією охорони здоров'я у суботу глобальною надзвичайною ситуацією в галузі охорони здоров'я, уряд Японії попросив своїх громадян за кордоном вжити додаткових запобіжних заходів проти зараження цією хворобою.

Уряд також попередив місцевих жителів, які планують виїхати за кордон або залишитися поза Японією, бути особливо обережними, повідомляє громадська телекомпанія NHK.

У Японії було сформовано цільову групу боротьби зі спалахом віспи мавп. Японія посилила моніторинг хвороби на кордонах і відвідувачів країни закликають повідомляти владу про будь-які можливі симптоми хвороби.

Додамо

На сьогоднішній день зареєстровано понад 16 000 випадків віспи мавп у більш ніж 75 країнах та п'ять смертей в Африці.

Вірус поширюється при тісному контакті та має тенденцію викликати грипоподібні симптоми та гнійні ураження шкіри.

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