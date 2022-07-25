В Японии подтвержден первый случай оспы обезьян, объявлено предупреждение
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июля. УНН. Япония в понедельник объявила предупреждение первого уровня в связи с обнаружением в стране первого случая оспы обезьян, сообщает Синьхуа, передает УНН.
Детали
Уровень предупреждения, самый низкий по четырехуровневой шкале страны, был объявлен ранее в тот же день перед сообщением о том, что министерство здравоохранения выявило первый случай заболевания в районе Токио. Инфицированный человек - мужчина в возрасте 30 лет, который вернулся из Европы и сейчас находится в больнице.
В связи с глобальной вспышкой вируса, объявленным Всемирной организацией здравоохранения в субботу глобальной чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения, правительство Японии попросило своих граждан за границей принять дополнительные меры предосторожности против заражения этой болезнью.
Правительство также предупредило местных жителей, планирующих выехать за границу или остаться вне Японии, быть особенно осторожными, сообщает общественная телекомпания NHK.
В Японии была сформирована целевая группа борьбы со вспышкой оспы обезьян. Япония усилила мониторинг болезни на границах и посетителей страны призывают сообщать власти о любых возможных симптомах болезни.
Добавим
На сегодняшний день зарегистрировано более 16 000 случаев оспы обезьян в более чем 75 странах и пяти смертях в Африке.
Вирус распространяется при тесном контакте и имеет тенденцию вызывать гриппоподобные симптомы и гнойные поражения кожи.