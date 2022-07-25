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Европейская комиссия одобрила вакцину против обезьяньей оспы

Европейская комиссия одобрила вакцину против обезьяньей оспы

Киев • УНН

 • 236568 просмотра

КИЕВ. 25 июля. УНН. Европейская комиссия в понедельник одобрила вакцину для использования против вируса оспы обезьян в Европейском союзе, а также в Норвегии, Исландии и Лихтенштейне, передает УНН.

Детали

Представитель комиссии подтвердил это решение после того, как фармацевтическая компания Bavarian Nordic объявила об одобрении вакцины.

Этот шаг последовал вслед за рекомендацией Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA) в пятницу расширить использование Imvanex, включив в него оспу обезьян. На практике исполнительный орган ЕС следует рекомендациям EMA.

До этого вакцина была одобрена на уровне ЕС для защиты взрослых от оспы.

Комиссия недавно объявила о двух контрактах на закупку 163 620 доз вакцины Bavarian Nordic. ЕС купил 110 000 доз в июне, 25 000 уже распределены между шестью государствами-членами.

Блок активизирует планы здравоохранения по борьбе с вирусом, потому что Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку оспы обезьян в более чем 50 странах «чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение».

Заболевание, поддающееся лечению, характеризуется сыпью, которая может выглядеть как прыщи или волдыри. Язвы обычно сначала появляются на лице, а затем формируются на других частях тела.

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