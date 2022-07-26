В Нидерландах начали прививать против оспы обезьян
Киев • УНН
КИЕВ. 26 июля. УНН. В Амстердаме и Гааге начали вакцинировать против оспы обезьян. Об этом сообщает УНН со ссылкой на NOS.
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“В Амстердаме и Гааге начали вакцинировать против обезьяньей оспы. Первые приглашения были отправлены в прошлый четверг. В общей сложности получить прививки могут около 32 тысяч человек”, - говорится в сообщении.
Детали
Прививки будут делать людям из групп риска и тем, кто находится в непосредственном контакте с больными.
К группам риска, в частности, относятся люди, получающие PrEP.
PrEP – это препарат, минимизирующий возможность заражения ВИЧ от партнера. Также включая людей, которые являются ВИЧ-положительными. Среди 32 000 есть люди, стоящие на учете в клиниках из ИППП (инфекции, передающиеся половым путем). Люди из групп риска получают две инъекции с интервалом не менее четырех недель.
Дополнение
По последним данным, в Нидерландах количество заражений возросло до 712.
Напомним
Европейская комиссия одобрила вакцину для использования против вируса оспы обезьян в Европейском союзе.